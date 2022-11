Bloqueio de caminhoneiros foi convocado durante 2º turno

Durante todo o período que antecedeu o 2º turno, chamados para a paralisação de caminhoneiros circularam nos grupos bolsonaristas em aplicativos de trocas de mensagens, como Whatsapp e Telegram. Foi o que apurou uma reportagem da Agência Pública.

Segundo a investigação, as trocas de mensagens mostram que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) traçaram ao menos dois cenários: realizar a paralisação nas semanas anteriores à votação ou logo após a divulgação dos resultados, no que já chamavam de “contragolpe”.

Em 17 de outubro, uma mensagem já falava: “caminhoneiros e o agro irão parar às rodovias!!! O Lula e o STF só teme as FFAA! Selva!”. Dois dias depois, o assunto voltou a ser tema nos grupos. "Todos precisamos fazer o contra golpe imediatamente após o anúncio. O povo precisa, uma parte cercar os cartórios eleitorais e sedes do TSE e outra parte ir para as portas dos quartéis e caminhoneiros e agricultores trancar os trevos de rodovias em DESOBEDIÊNCIA CIVIL”.

As mensagens, de acordo com a reportagem, vieram em reação a uma declaração de Bolsonaro que disse, no Rio Grande dos Sul, que se os eleitores permanecessem na seção após a votação, seria um indicativo para as paralisações.

“Pegar a convocação que o PR fez em Pelotas-RS para o povo PERMANECER (iniciar a intervenção) e ao receber a notícia da fraude seguir todos para as portas dos quartéis. Preparem as barracas, o povo nas cidades irão para os Quartéis, os caminhoneiros e o agro irão parar às rodovias!!!”, diz um dos textos, que circulou nos grupos 'Ordem de Cristo', 'Conservadores' e 'SCO Sociedade Civil'.

Ainda de acordo com a reportagem, desde o dia 21 de outubro, já haviam registros da #JuntosComCaminhoneiros em grupos bolsonaristas.