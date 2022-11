Bolsonaristas causam tumulto na Feira do Livro; Veja o vídeo

Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro insatisfeitos com o resultado do segundo turno das eleições e pedindo intervenção militar invadiu uma apresentação de teatro infantil na Feira do Livro em Porto Alegre. O caso aconteceu na quarta-feira, 2.

De acordo com o jornal Zero Hora, a confusão foi iniciada por um diálogo entre dois homens com camisetas da Seleção e frequentadores da feira. A discussão evoluiu de um questionamento a uma ofensa e culminou em confronto físico.

“Estávamos no camarim quando ouvimos os gritos vindos da frente do palco. Antes de sair para ver, tive medo de ser alguém com arma. Passei o resto da tarde apreensivo, querendo sair dali”, disse um ator, que pede para não ser identificado, ao jornal gaúcho.

Os organizadores do evento e as famílias que estavam na plateia tentaram conter os envolvidos na confusão, mas a briga tomou proporções generalizadas. Manifestantes, também vestidos com cores da bandeira, chegaram a chutar as estruturas de ferro do evento e a ofender espectadores do teatro.

Um dos atores que estava aguardando a apresentação começar, publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre o assunto no momento da confusão. No áudio do vídeo é possível ouvir a gritaria no local e crianças chorando.

Em entrevista ao Zero Hora, o comandante do 9º BPM, Tenente-Coronel Fábio Schmitt, explicou que soldados atenderam a ocorrência, mas não conseguiram efetuar nenhuma prisão ou identificação das pessoas envolvidas na briga.

“Encontraram cerca de 10 pessoas trocando socos, chutes e tapas. Foi solicitado apoio via rádio, o que não gerou efeito por falha técnica dos aparelhos. Assim, este trio de soldados precisou usar força moderada, com elementos químicos, para conter a confusão. Não aparecendo testemunhas para registrar boletim de ocorrência, ela foi encerrada. Eram três soldados em meio a 10 pessoas brigando, nem sempre é possível efetuar algumas ações, como revistar ou deter por mais tempo. Eles conseguiram parar a briga, encerrar a confusão, este foi o desfecho possível”, comentou o comandante.