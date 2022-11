Bolsonaro consultou generais sobre judicializar eleições

No dia do pronunciamento no Palácio da Alvorada, após o resultado da eleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL), momentos antes do breve discurso, consultou os militares do Exército a respeito da possibilidade de judicializar o resultado das urnas.

Como justificativa para essa finalidade, o chefe do Executivo alegou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderia ser considerado inelegível por conta das condenações na Lava Jato. A informação é da CNN Brasil.

De acordo com o site, entre as Forças Armadas, uma delas aderiu à proposta do presidente, mas o Exército e outra força não quiseram compactuar com o plano traçado por Bolsonaro.

O Exército é um dos participantes do Comitê de Transparência, que não encontrou irregularidades nos testes, feitos em 641 urnas, sendo 56 com uso de biometria de eleitores.

Segundo a publicação da CNN, o entendimento dos generais de quatro estrelas é que o resultado das eleições é considerado página virada e os militares já aguardam a divulgação do nome do novo ministro da Defesa.

A previsão é que na próxima semana, o Alto Comando deve agendar reunião com representantes do governo eleito para apresentar o estado das Forças Armadas.