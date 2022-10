Bolsonaro vota no Rio de Janeiro e diz "confiar na vitória"

O presidente Jair Bolsonaro (PL) votou às 8h02 deste domingo, 30, dia das eleições no segundo turno pelo Brasil. O voto foi logo após a abertura das urnas em uma escola dentro da Vila Militar do Rio de Janeiro, na zona oeste da cidade. O presidente repetiu o discurso de expectativa de vitória, apesar de aparecer atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas de intenção de voto.

"Sempre confiei em vencer e não vai ser desta vez que vou deixar de manter minha expectativa, mesmo algumas pesquisas apontando vitória do adversário", disse o presidente.

Bolsonaro chegou ao local de votação antes da abertura das urnas às 8h e aproveitou para ter contato com apoiadores que o aguardavam. Vestido de camisa amarela, ele votou e depois fez uma breve caminhada pelo entorno do local, novamente cumprimentando eleitores.

Mais tarde, Bolsonaro deve se dirigir ao aeroporto do Galeão para receber o time do Flamengo, que neste sábado, 29, véspera da eleição conquistou o título da Copa Libertadores no Equador.

A eleição presidencial deste ano chega ao fim com a votação deste domingo deixando para trás um país profundamente dividido e um clima de apreensão que vi se estender mesmo após o fechamento das urnas e a definição de quem vai governar o Brasil a partir de 1º de janeiro de 2023: