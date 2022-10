Campanha de Bolsonaro renega associação com Carla Zambelli

Comitê da campanha do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), buscam se distanciar do episódio envolvendo a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), ocorrido neste sábado, 29, véspera do segundo turno.

Vídeos que circulam nas redes socais, mostram, por várias perspectivas, momentos diferentes de toda a ação. Zambelli, que é uma aliada de primeira hora do presidente, estava acompanhada de dois outros homens, e, conforme as imagens, atravessa a rua já com de arma em punho, apontando para um grupo de pessoas que está na porta de um bar. A parlamentar, então, entra no estabelecimento apontando a arma e gritando para as pessoas no bar se deitarem no chão.

Integrantes da campanha de Bolsonaro se apressaram em afirmar que o ato de Zambelli é de responsabilidade da deputada e não teria nada a ver com o presidente da República.

A equipe do presidente também buscou diferenciar o caso da parlamentar do episódio do ex-deputado Roberto Jefferson. “Ela não atirou contra policiais”, argumenta um deputado bolsonarista.