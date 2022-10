Campanha de Lula associa Bolsonaro a canibalismo em inserção na TV

No primeiro dia da propaganda eleitoral em rádio e TV na disputa do segundo turno, a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) associou o presidente Jair Bolsonaro (PL) com a prática do canibalismo usando uma entrevista antiga do chefe do Executivo onde ele afirma que "comeria um índio sem problema nenhum".

"É pra comer. Cozinha por 2 ou 3 dias e come com banana. Eu queria ver o índio sendo cozinhado. Daí o cara: 'se for, tem que comer'. Eu como! Ai a comitiva, ninguém quis ir. Eu comeria um índio sem problema nenhum", fala o presidente no vídeo.

O trecho foi retirado de uma entrevista concedida por Bolsonaro ao New York Times em 2016. A íntegra do bate-papo está publicada no canal oficial do chefe do Executivo no Facebook.

A mesma propaganda apresenta polêmicas de Bolsonaro, como quando ele ameaçou "metralhar a petralhada" e em uma discussão com a deputada federal Mária do Rosário (PT).

