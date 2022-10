Candidatos tratam de combate à pobreza e respeito à Constituição

No segundo bloco, de acordo com a dinâmica do debate da TV Globo, os candidatos escolhiam um dos temas apresentados no telão para questionar o oponente. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou a rodada e escolheu o “combate à pobreza” e citando dados de reportagens questionou o adversário sobre o porquê de a extrema pobreza voltar a assolar o país.

Em resposta ao petista, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a culpar a pandemia de coronavírus e a criticar política do "fica em casa" dos governadores. "Quem está com necessidade é só se cadastrar no Auxílio Brasil, Lula", disse.

O chefe do Executivo retrucou chamando o seu adversário de “farsante”. Ele diz que o petista quer que “o povo passe fome”. "Aí você chega no poder e posa de salvador da Pátria. Tu é um grande farsante, Lula", acusou.

Lula, então, provocou o adversário a respeito da Reforma da Previdência e disse que por causa dela, os aposentados passam fome e que isso é culpa do ministro da Economia da gestão Bolsonaro, Paulo Guedes. “Você sabe o que a reforma fez? E o Guedes não te falou, no intervalo, liga para ele", ironizou o petista.

Na vez de o presidente escolher a pergunta, Bolsonaro optou pelo tema “respeito à Constituição”. No questionamento, o presidente disse que joga de acordo com a Carta Magna e que tem sido prejudicado pelo Judiciário e cita política agrária desenvolvida na gestão petista para dizer que o PT não respeita a Constituição. De acordo com o atual mandatário da República, no seu governo, o número de “invasões do MST diminuiu”.

Lula destaca em sua resposta que em sua gestão, a responsabilidade da distribuição de terras era do Incra e diz que disponibilizou terra para a produção de comida no país durante seu governo.

O petista muda de tema e para provocar o seu adversário e lê uma declaração de Bolsonaro sobre ser favor do aborto. Bolsonaro retruca que o petista que é favorável à interrupção voluntária da gravidez.

Lula volta a dizer que é contra o aborto e respeita a vida. "Portanto, se você quiser jogar a culpa do aborto em alguém, jogue em você mesmo porque, em mim, não cola", declarou.