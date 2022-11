Deputado eleito, Afonso Florence questiona o silêncio de Bolsonaro

O deputado federal, Afonso Florence (PT), questionou na tarde desta segunda-feira, 31, o silêncio do presidente Bolsonaro sobre o resultado das eleições presidenciais que garantiram a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do seu partido.



"O presidente Bolsonaro não se pronunciou como de regra é feito no Brasil, nas eleições presidenciais e também no padrão internacional, reconhecendo o resultado, só é o sintoma de como ele recebeu essa derrota. Ele não estava preparado para um resultado diferente do que ele tinha a expectativa que ocorresse a partir dos abusos, dos crimes eleitorais por ele cometidos durante o período pré-eleitoral e eleitoral, seja do ponto de vista de alteração da constituição, criação de programas sociais até o uso do estado como ocorreu com a PRF fazendo ações à revelia das decisões do Supremo". disse Afonso

Questionado sobre uma possível ruptura institucional, o deputado Afonso rechaçou a possibilidade, ressaltando os pronunciamentos dos líderes dos poderes reconhecendo o resultado das urnas.

"Não tem a menor chance de uma ruptura institucional. Essa manifestação residual isolada de alguns caminhoneiros, inclusive com a entidade nacional de caminhoneiros autônomos se manifestando dizendo que eles não tem aval político.

Então ele tá muito isolado, derrotado. Vimos o pronunciamento do presidente da Câmara Arthur Lira, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por isso a minha expectativa é que em poucas horas seja destituída a resistência. Vamos começar o jogo de transição, montagem de governo e eu considero que as expectativas gerais são positivas.

Confira o vídeo abaixo: