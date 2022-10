Deputado goiano cogita "guerra civil" caso Lula seja eleito

O deputado estadual reeleito, Amauri Ribeiro (UB-GO), ameaçou iniciar uma "guerra civil" caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja eleito no próximo domingo, 30. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o parlamentar afirma que é reservista [da aeronáutica] e que "topa uma luta armada".

O caso aconteceu no último sábado, 22, durante uma manifestação pró-Bolsonaro no município de São Miguel do Passa Quatro, distante cerca de 115 Km de Goiânia, capital do estado.

"Você está do lado errado. E deixa eu te falar: se o seu presidente [Lula] ganhar vai acontecer uma guerra civil no país e eu sou reservista. E se eu for convocado, eu vou para rua e vou empunhar uma arma. Deus que te livre de estar do outro lado nessa luta. E é isso que a gente tem que dizer", ameaçou o deputado.

Essa não é a primeira vez que o parlamentar faz ataques ao petista. Em outro vídeo gravado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e divulgado nas redes sociais, Amauri critica a gestão do PT à frente da presidência da República.

"Esse lixo desse quadrilheiro ficou quase 16 anos no poder desse país, aonde foi devolvido dos seus parceiros, dos seus lacaios 25 bilhões. Amo essa nação, a minha bandeira é verde amarela e nunca será vermelha", declarou o ex-prefeito de Piracanujuba (GO).

Apoiador do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), Amauri Ribeiro já teve seu nome ligado a diversas polêmicas. O produtor rural, que tomou posse como deputado com sua esposa no colo, foi investigado por espancar a filha adolescente, disse que uma vereadora de Goiânia merecia "um tiro na cara" e já trocou socos com um desafeto político em via pública.