Economia e meio ambiente são temas do quarto bloco

No quarto bloco do debate realizado na noite desta sexta-feira, 28, os candidatos tinham que novamente escolher temas sobre os quais deveriam questionar o adversário. O presidente Jair Bolsonaro (PL) escolheu “geração de empregos” como tema. O chefe do Executivo falou sobre as ações da sua gestão para manter e criar empregos mesmo diante do enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e ironizou pedindo que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiasse o seu governo.

O petista ignorou a provocação e disse que em um eventual governo seu irá governar em parceria com os governadores, diferente do que o seu adversário fez. "Ficar de fora xingando todo mundo, ofendendo todo mundo, o Brasil não vai para frente", retruca o petista.

Bolsonaro volta a exaltar as ações da sua gestão, como a renegociação do Fies e a conclusão das obras da transposição do Rio São Francisco iniciadas no governo do PT. O presidente tomou para si a paternidade da criação do Pix.

Em sua vez de escolher o tema para perguntar o seu adversário, Lula escolheu o “meio ambiente” como tema. "Até quando o senhor vai continuar a política de desmate dos biomas brasileiros?".

O presidente volta a citar, como fez no debate da TV Bandeirantes, a área desmatada no seu governo e na gestão do petista. O clima não é só sobre a região amazônica, mas outras questões. Mas o que tu acha do teu desmatamento e do meu?", replicou o mandatário da República.

Lula, na tréplica, cita uma das suas companheiras no debate desta noite, a deputada federal eleita Marina Silva (Rede), que foi sua ministra do Meio Ambiente, exaltando que baseado em decisões de especialistas pode implementar políticas públicas de redução do desmatamento e da poluição e prometeu acabar com as queimadas, garimpo ilegal e invasão nas terras indígenas.

Na parte final do quarto bloco, o petista ironizou as promessas do seu adversário dizendo que tudo o que Bolsonaro diz que vai fazer na área ambiental e na área econômica, “o PT já fez” no passado.

Considerações finais

O primeiro a falar no último bloco foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista aproveitou o espaço para pedir votos. "se você quiser, poderei ser o próximo presidente a reestabelecer a harmonia nesse país". Ele aproveitou ainda para citar feitos do seu governo e disse que depende apenas do eleitorado que o país volte a crescer.

Em suas considerações finais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) se confundiu e pediu mais um mandato de “deputado federal”. Ele se corrigiu em seguida e falou o lema da sua campanha. "Tenho certeza que no próximo domingo nós venceremos as eleições. Até a vitória. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", declarou.