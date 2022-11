Fachin diz que Bolsonaro reconheceu derrota: "acabou"

Após o breve pronunciamento da tarde desta terça-feira, 1º, o primeiro depois da derrota nas urnas no domingo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) se reunir com ministros da Corte. Dos magistrados que se encontraram com o mandatário da República, o único que se manifestou sobre o encontro foi o ministro Edson Fachin.

“O presidente utilizou o verbo acabar no passado. Portanto, acabou. Agora é olhar para frente”, disse Fachin ao ser questionado pela imprensa se Bolsonaro tinha reconhecido a derrota.

Também presente na reunião, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que foi uma “visita de cortesia” e que o encontro foi “Institucional”.

A colunista do g1, Andreia Sadi, disse que a conversa entre Bolsonaro e os ministros do Supremo ocorreu em tom informal e institucional, sem nenhum tipo de animosidade ou conflito. Na ocasião, a ministra Rosa Weber lembrou ao presidente que, quando ele foi diplomado na presidência da República pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ela o presentou com uma Constituição, que ele disse que respeitaria.

Ainda de acordo com a colunista, os ministros agradeceram a declaração desta tarde de Bolsonaro que, na visão deles, desautoriza as manifestações dos seus apoiadores bloqueando rodovias pelo país.

O presidente disse aos ministros na reunião que trabalhará no PL – partido ao qual é filiado e comandado por Valdemar Costa Neto -, após deixar a Presidência da República, e que os “seus meninos” estavam indo bem no STF, em referência aos ministros André Mendonça e Kassio Nunes Marques, indicados por ele para o cargo no Supremo.