Lula sai vitorioso nas principais capitais da Europa

O candidato a presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, derrotou o atual presidente, Jair Bolsonaro, nas principais cidades europeias. Lula ganhou também na Hungria, onde o primeiro-ministro Viktor Orbán, é aliado de Bolsonaro.

Áustria, foram 960 votos para Lula e 379 para Bolsonaro. Dinamarca, vitória com ampla margem para Lula, que teve 1.047 votos. Bolsonaro recebeu 198. França, ao todo, 7.885 votos para Lula e 1.622 para Bolsonaro. Grécia, um dos poucos países europeus em que Lula foi derrotado. Bolsonaro recebeu 242 votos, enquanto o candidato do PT ficou com 193.

Holanda, foram 4.511 votos para Lula e 1.242 para Bolsonaro. Hungria, Lula ganhou com 481 votos; Bolsonaro teve apenas 83.

Itália, proporcionalmente, uma das menores diferenças no continente europeu, com 5.810 votos para Lula e 4.698 para Bolsonaro.

Suíça, Lula também venceu com uma margem apertada, de 500 votos. Foram 5.538 para o petista e 5.038 para o atual presidente. Na Suécia, vitória de Lula sobre Bolsonaro por 1.785 votos a 542. Estônia, Lula obteve 156 votos contra 23 de Bolsonaro. Polônia, foram 212 votos para Lula e 68 para Bolsonaro. República Tcheca, Lula ficou em primeiro, com 286 votos, enquanto Bolsonaro teve 73.

Apuração dos votos do 2º turno das Eleições 2022: siga resultados no site do Grupo A TARDE