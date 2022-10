Mães com bebês farão "Carrinhata" de apoio a Lula em Salvador

Será realizada neste sábado, 29, uma caminhada de mães com seus bebês e crianças em apoio a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa o segundo turno das eleições com o presidente Jair Bolsonaro (PL). O ponto de encontro é no Cristo da Barra, às 8h. Os manifestantes seguem até o Farol da Barra.

O movimento é inspirado na manifestação "Mães com Lula", realizada no dia 16 de outubro, em São Paulo. Na ocasião, a "carrinhata" levou centenas de famílias à Av. Paulista.

A manifestação ganhou forma pela preocupação com os direitos humanos em caso de um segundo mandato de Jair Bolsonaro. A expectativa do evento é impactar mulheres que deixaram de votar no primeiro turno. De acordo com as pesquisas, Lula é o favorito entre as mulheres e os mais pobres, públicos que registraram maior abstenção durante o primeiro turno das eleições.

Durante a concentração, haverá confecção de cartazes, pintura artística para crianças e balões, encenações de palhaços e bolhas de sabão gigantes. A "carrinhata" tem o objetivo de debater temas como vacinas, desarmamento, combate à violência e ao desmatamento, educação na primeira infância e outras políticas, que impactam mais intensamente mulheres e crianças, especialmente negras e pobres.

Expectativa é impactar mulheres que deixaram de votar no primeiro turno. | Foto: Divulgação