Marqueteiro de Lula vai interpretar Bolsonaro em treino para debate

Para o último debate presidencial antes do dia da votação no segundo turno, que acontecerá na TV Globo neste domingo, 30, o candidato que lidera a pesquisa da Atlasintel, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participará de uma simulação em que seu marqueteiro fará o papel de Jair Bolsonaro (PL).



Sidônio Palmeira decidiu interpretar o adversário do petista para que alguns pontos sejam corrigidos. A avaliação da equipe de campanha é que Lula ainda derrapa ao falar sobre corrupção e tem tido dificuldade em administrar o tempo.

Junto ao publicitário baiano, também estarão presentes no treino com Lula para o debate na Globo o deputado Rui Falcão (PT-SP) e o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, (PT), que coordenam a campanha, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e a jornalista Olga Curado, que é faixa preta no aikidô e usa em seus treinamentos os métodos da arte marcial japonesa, conhecida por sua filosofia de não violência.