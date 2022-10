Primeiro bloco tem troca de acusações entre candidatos

No primeiro bloco do último debate antes da votação do segundo turno, realizado na noite desta sexta-feira, 28, o confronto entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou tratando do salário-mínimo.

Bolsonaro começou a sua fala prometendo um salário de R$ 1.400 a partir do próximo ano fazendo uma provocação ao petista alegando que a campanha de Lula tem espalhado conteúdo falso dizendo que o presidente, se reeleito, tiraria direitos trabalhistas da população.

O ex-presidente não caiu na provocação e lembrou aos espectadores que Bolsonaro teve quatro anos para aumentar o salário-mínimo e só agora, às vésperas da eleição, promete o aumento. "Quero que diga claramente: por que, durante quatro anos, o senhor não aumentou o salário-mínimo?", questionou.

Bolsonaro chamou Lula de mentiroso e o petista rebateu dizendo que “o povo brasileiro sabe quem é o mentiroso” e citou que Bolsonaro já mentiu mais de 6 mil vezes, segundo levantamento da imprensa, além dos direitos de resposta que foram concedidos à campanha petista.

Bolsonaro fala da pandemia para justificar dificuldades econômicas do seu mandato, mas que mesmo assim, não abandonou a população. “Nós não deixamos de lado os aposentados. Não deixamos de lado o salário-mínimo. Fizemos a nossa parte", disse.

O petista retrucou provocando o adversário. "Parece que meu adversário está descompensado", e emendou: "Bolsonaro é um samba de uma nota só. Mentiroso é ele". Lula disse ainda que daria um tempo para Bolsonaro se preparar com a sua equipe, se ele precisasse e sugeriu que o presidente faça "reunião com equipe" para pensar em nova pauta.

Bolsonaro volta a citar dados da pandemia para justificar os avanços do seu mandato e disse que mesmo assim avançou mais do que o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). "O mundo caiu em média 9% durante a pandemia. Em 2020, nós caímos 4%, mas depois recuperamos. O PIB foi pequeno, mas positivo. Por que em 2015 e 2016, governo do PT, o PIB caiu 7%? Qual foi a crise em 2015 e 2016?", questionou.

Em uma das suas falas, Bolsonaro mencionou a suposta não veiculação de inserções de rádio da sua campanha. "Você sabe que o sistema todo está contra mim. Grandes redes de TV, como aqui. O TSE", disse Bolsonaro.

O presidente disse ainda que Lula só está disputando esta eleição por uma decisão de um “amigo no STF”, em referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin. "Você tinha que estar preso. Você foi condenado em três instâncias, por unanimidade" e citou petistas que foram acusados no esquema do Mensalão.

Lula rebateu: "Ele sabe quem esconde. Acabou de tentar esconder o Roberto Jefferson, o pistoleiro dele", diz petista sobre candidato do PL. Citou ainda escândalo de corrupção no MEC e voltou a propor que Bolsonaro converse com a equipe para pensar em nova pauta.

O petista disse também que o presidente isolou o país nas relações externas. O atual chefe do Executivo disse que "há muita coisa em andamento" na política estrangeira. "Pare de mentir, estamos bem. [...] Negociei fertilizantes com a Rússia", afirmou, chamando o petista de "mentiroso".

"Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Se ele tivesse noção de política externa, se tivesse lido o jornal essa semana, saberia o significa de exportar engenharia para o país", retrucou o petista.

"Não vou responder mais mentira dele. Sinceramente, não compensa um cidadão chegar aos 77 anos de idade e vir para um debate com um cidadão que é Presidente da República e ver a desfaçatez dele", diz ainda Lula sobre as acusações feitas pelo seu adversário.