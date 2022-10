Reduto petista reúne multidão para celebrar vitória de Lula e Jerônimo

A festa começou antes mesmo do resultado, mas assim que a apuração confirmou a eleição de Jerônimo para governador da Bahia, derrotando o candidato ACM Neto, a galera vibrou ao som do "Samba do Jero".

Foi só uma prévia para o que aconteceria minutos depois, quando o puxador do trio que conduzia a festa, Paulo Matos, confirmou o que já era esperado no Largo Santana: Luis Inácio Lula da Silva está eleito presidente do Brasil.

Aí virou carnaval e o single mais simbólico da campanha, "Lula Lá", foi entoado em coro pelos eleitores que se abraçavam e choravam em muita celebração.

Agora a galera espera a chegada do "time correria", que está a caminho do Rio Vermelho, partindo de Ondina, para continuar a festa petista nesse domingo.

André Pereira é um dos eleitores que comemoram muito o resultado. "Acabou! Acabou esse martírio que a gente viveu. Lula vai reconstruir o Brasil, agora vamos voltar a olhar pra frente, para o passado nunca mais!", disse.