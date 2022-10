Em alta no PT, Haddad deve assumir ministério no Governo Lula

A terceira derrota de Fernando Haddad nas urnas não diminuiu o prestígio dele dentro do PT. Afinal, o partido conseguiu o melhor resultado da história em uma disputa pelo governo em São Paulo.

Agora, sem cargo eletivo, Haddad deve assumir um ministério no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A última vitória dele em uma eleição foi em 2012, quando foi eleito prefeito de São Paulo.

Há quem acredite dentro do PT que o homem de confiança de Lula tenha perfil para o Ministério da Economia, já que ele possui mestrado na área pela USP (Universidade de São Paulo). Mas essa pasta deve ser ocupada por outros nomes como Henrique Meirelles (União Brasil) ou Armínio Fraga, já que são nomes mais aceitos dentro e fora do partido.

No entanto, Haddad tem seu nome ventilado com mais força para ocupar a Casa Civil. Aliados acreditam que ele possui o perfil ideal. Já que ele comprovou ser o interlocutor certo para dialogar diferentes áreas do governo.

Só nesta campanha, ele conseguiu que Guilherme Boulos (PSOL) e Márcio França (PSB) desistissem das candidaturas ao governo para se lançarem à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Além disso, Haddad é responsável pela reaproximação do PT com a ex-ministra Marina Silva (Rede)

Marina, que foi eleita deputada federal, dividiu o palanque com Lula e Haddad em São Paulo , além de comparecer em vários compromissos durante a campanha de Lula à presidência.

Haddad chegou a ser questionado sobre qual cargo deve ocupar no governo Lula, mas o ex-prefeito de São Paulo se esquivou e disse que nunca conversou “com o Lula sobre a possibilidade de perder as eleições em São Paulo”, e que o presidente eleito tem liberdade para montar a equipe.