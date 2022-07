Embaixada britânica também defende sistema eleitoral brasileiro

Depois dos Estados Unidos foi a vez da Embaixada Britânica afirmar nesta quinta-feira, 21, que confia no sistema eleitoral brasileiro e que as e que as urnas eletrônica são seguras.

"Reafirmamos nossa confiança no bom funcionamento do processo democrático do Brasil e esperamos que todo o país esteja comprometido com o respeito à democracia por meio de eleições livres e justas", afirmou a embaixada, em nota oficial.

Na mesma nota, a instituição que representa o governo britânico declara que a urna eletrônica é reconhecida pela celeridade e eficiência.

A declaração foi feita quatro dias após o presidente Jair Bolsonaro (PL) convidar dezenas de embaixadores para o Palácio da Alvorada e repetir mentiras e teorias da conspiração para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro

"Quem for escolhido pela nação brasileira poderá contar com o governo britânico para fortalecer as relações bilaterais e a amizade entre os dois povos", afirma nota divulgada pela embaixada no Brasil.

A declaração foi feita quatro dias após o presidente Jair Bolsonaro (PL) convidar dezenas de embaixadores para o Palácio da Alvorada e repetir mentiras e teorias da conspiração para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro.

Na mesma linha da nota divulgada pela embaixada britânica, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil também divulgou uma nota defendendo o sistema eleitoral brasileiro e afirmando que as urnas são "modelo" para o mundo.

A imprensa internacional, por sua vez, comparou o discurso feito por Bolsonaro aos embaixadores ao de Donald Trump nos Estados Unidos em 2020, quando perdeu as eleições para Joe Biden.