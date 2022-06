Entrevistado surpreende Datena ao revelar voto em Lula

O apresentador José Luiz Datena foi surpreendido por um entrevistado no “Brasil Urgente” do último sábado, 4. Ao perguntar ao homem se deveria entrar para a política, ele respondeu que votaria no jornalista para senador e em Lula (PT) para presidente.

Ainda assim, Datena reagiu com bom humor e deixou escapar que seu apoio ao atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), não é tão firme assim. “Por enquanto eu tô do outro lado”, disse o comunicador, o que fez Erenilton insistir: “Então troca de lado aí, meu!”.

Confira o vídeo:

null Reprodução | Band

Depois da cena ir ao ar, o ex-presidente Lula se manifestou no Twitter e parabenizou Erenilton por sua decisão.



"Parabéns por ter tirado o título de eleitor, Erenilton, e ir exercer seu direito de cidadão. Um abraço!', escreveu o petista, que é líder em todas as pesquisas de intenção de voto, com chances reais de vencer o embate com Bolsonaro ainda no primeiro turno.

Parabéns por ter tirado o título de eleitor, Erenilton, e ir exercer seu direito de cidadão. Um abraço. https://t.co/bgvtDBdc5m — Lula (@LulaOficial) June 4, 2022