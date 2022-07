Evento em Feira será o maior da pré-campanha de Jerônimo, diz aliado

O Programa de Governo Participativo do pré-candidato do PT ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, nesta sexta-feira, 22, em Feira de Santana, promete ser o maior evento da pré-campanha até aqui. É o que espera o deputado estadual Robinson Almeida (PT).



Ele conta que vai reforçar, ao lado do deputado federal Zé Neto (PT), a Caravana Mais Bahia, no Portal do Sertão. O evento acontece na Aria Hall Eventos, às 17h, e também terá as presenças dos pré-candidatos a vice-governador, Geraldo Junior (MDB), ao senador, Otto Alencar (PSD), além do senador Jaques Wagner (PT) e do governador Rui Costa (PT).

“Vamos reunir o time de Lula, com o futuro governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o povo para construir as propostas para o desenvolvimento do Portal do Sertão. Avançamos com o Hospital Clériston Andrade 2, com o Hospital da Criança, com a construção da UPA, da unidade do Hemoba, com investimentos em infraestrutura, como a Nóide Cerqueira e a Lagoa Grande, em educação, com novas escolas, na agricultura familiar, com os programas Bahia Produtiva e o pró-semiárido, com o programa Água para Todos, e vamos avançar muito mais”, afirmou Almeida.

A plenária do Programa de Governo Participativo, com Jerônimo Rodrigues, também reunirá lideranças políticas, como prefeitos, vereadores e ex-prefeitos da região, lideranças comunitárias e de movimentos sociais dos 17 municípios do Portal do Sertão. O objetivo do PGP é ouvir as demandas da região que forma o Território de Identidade e incluir as propostas no Programa de Governo.