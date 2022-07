Ex-aliado de Neto, Sidninho reafirma apoio a João Roma ao governo

Líder da bancada do Podemos na Câmara Municipal de Salvador e da base de apoio ao prefeito Bruno Reis (União Brasil), o vereador Sidninho (Podemos) reafirmou nesta sexta-feira, 22, seu apoio incondicional à candidatura de João Roma (PL) ao governo do Estado.

Ainda que o Podemos apoie a pré-candidatura de ACM Neto (União Brasil) a governador e que não tenha fechado aliança com relação à pré-candidatura à presidência, o vereador, que já foi apoiador do ex-prefeito de Salvador, disse ao site Bnews que não dará o seu apoio ao herdeiro do Carlismo. “Existe dificuldade no cumprimento da palavra por parte do pré-candidato ACM Neto. Então, até o dia 2 de outubro estaremos trabalhando para que o Podemos apoie João Roma”.

Sidninho, que é pré-candidato à Câmara dos Deputados no pleito deste ano, disse ainda que tem se esforçado continuamente para que Roma seja eleito o novo governador da Bahia. "Nosso apoio é irrestrito ao candidato João Roma. Hoje trabalho noite e dia para que o Podemos possa declarar apoio a João Roma e não iremos descansar enquanto isso acontecer”, garantiu ao BNews.

Em março, antes mesmo de o Podemos oficializar o apoio a Neto, Sidninho, disse que caminharia com Roma. Na época, o vereador garantiu estar "respaldado" pela presidente nacional da legenda, Renata Abreu, porque a teria comunicado de sua decisão.

Na época, o parlamentar disse que só ficou sabendo do apoio da sua legenda ao ex-prefeito de Salvador através da imprensa. “Não nego que estou sem compreender toda essa movimentação, mas permanecerei debatendo os próximos passos do que será melhor para a Bahia com Roma”, declarou, em nota, na ocasião.

O apoio do vereador às candidaturas do PL tanto no âmbito estadual quanto no federal ficou evidenciado mais uma vez em abril deste ano, quando, na CMS, o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PL), recebeu na casa o Título de Cidadão Soteropolitano.

“Vamos trabalhar por uma Bahia cada vez mais forte no cenário nacional!”, escreveu na época Sidninho em postagem na sua conta do Instagram, em foto em que aparecem o atual ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, o então pré-candidato a governador da Bahia, João Roma, o vereador Alexandre Aleluia (PL), o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, além do próprio Sidninho.