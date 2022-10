FHC publica vídeo pedindo voto em Lula

O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso divulgou na manhã desta quinta-feira, 27, um vídeo em sua conta no Twitter, onde ele pede voto para Lula (PT), para o segundo turno das eleições presidenciais. A votação acontece no próximo domingo, 30.

Na publicação ele diz, “meus amigos e minhas amigas. Você que melhorou de vida com o real e acredita no Brasil, nessas eleições não tem dúvida, vote 13, vote no Lula, porque ele vai melhorar mais ainda a sua vida”.