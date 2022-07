Filiado ao PSC, Cezar Leite vai na contramão e apoia João Roma

Ex-vereador e candidato à prefeitura de Salvador nas eleições de 2020, ficando em quarto lugar, o pré-candidato a deputado estadual pelo PSC, Cezar Leite, contrariou orientação partidária e demonstrou apoio a João Roma (PL) na corrida ao governo do Estado nesta sexta-feira, 22. Na Bahia, a sigla cristã apoiará o pré-candidato do União Brasil, ACM Neto.

"Vim aqui para dar apoio a João Roma e a Jair Bolsonaro pela chapa majoritária que eu acredito", disse, em conversa com jornalistas durante a convenção do PL na Bahia que oficializou a candidatura do ex-ministro da Cidadania.

Perguntado se Leite se sentia deixado de lado pelo bolsonarismo baiano, inclusive pelo vereador de Salvador, Alexandre Aleluia, uma das suas principais lideranças no estado, ele rechaçou a ideia e disse ainda que foi liberado pelo presidente estadual do PSC, Heber Santana, para apoiar João Roma.

"Roma tem sido muito parceiro ao tratamento aqui, e não é à toa que a gente se aproximou cada vez mais do presidente Bolsonaro. Fizemos a motociata, então é muito importante. Existe uma coisa na direita que, ao invés de trabalharmos de forma unida, há disputas e as pessoas têm dificuldade de dar honra a quem é de honra. Fiquei uma semana aqui organizando, mas isso não é divulgado. Não tem problema".

"Eu tenho excelente relação com Alexandre Aleluia, não tenho problema nenhum com ele, inclusive com o PL. Tanto que sou um candidato do PSC e apoio o PL. Não é muito fácil encontrar alguém que tenha essa dignidade de falar. Eu conversei com Heber Santana, muito democrático, que disse que eu era livre para apoiar João Roma", declaroo.