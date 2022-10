Flávio Dino afirma ter "convicção da vitória de Lula"

O ex-governador do Maranhão e senador eleito no estado, Flávio Dino (PSB) elegeu-se senador pelo Maranhão, e a partir de janeiro vai estar na vaga que hoje é ocupada pelo senador bolsonarista Roberto Rocha (PTB). Dino foi o entrevistado do programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM nesta sexta-feira, 28, e apontou a sua expectativa para a vitória de Lula (PT) na disputa do segundo turno presidencial contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na entrevista, Flávio Dino comentou as polêmicas recentes envolvendo bolsonaristas, o que ele classificou como tentativas para criar narrativas que resultassem em votos em meio a campanha eleitoral, já que no primeiro turno, Bolsonaro teve cerca de 6 milhões de votos a menos do que Lula.

"Nós abrimos o segundo turno com um suposto atentado na cidade de São Paulo, com a ideia de que seria um fato que impactasse nacionalmente. Depois tivemos essa armação com Roberto Jefferson e agora essa fake news das rádios. O que nós vemos é o comportamento de quem caiu do navio e não sabe nada. Essa atitude não vai alterar o principal. Eu não creio que em 48 horas, uma diferença de muitos milhões de votos vai se dissipar", analisou Dino.

O agora senador ainda apontou a possibilidade de atos de violência por parte de bolsonaristas em caso de vitória de Lula no domingo. Ele ainda pontou que é obrigação de Bolsonaro prezar pela segurança da população e acalmar os seus apoiadores.

"Claro que vamos aguardar com prudência e cautela, mas já estou pensando no dia seguinte, que o Bolsonaro tenha respeito a democracia e contenha a ação de arruaceiros. Infelizmente, com a provável vitória de Lula, podemos ter cenas de violência e é dever do presidente garantir que os seus respeitem o veredito popular. Tenho convicção de que será a vitória de Lula", afirmou ao Isso é Bahia.

Para Dino, o novo Congresso, de perfil mais pragmático, teria um determinado tipo de comportamento numa eventual vitória de Lula e outro com uma eventual reeleição de Jair Bolsonaro. Seria, portanto, um Congresso capaz de negociar com Lula e, ao mesmo tempo, disposto a chancelar qualquer eventual arroubo autoritário de Bolsonaro.

"Essa pluralidade que teremos no Senado demandará um esforço naquilo que é principal hoje, que é garantir a retomada do desenvolvimento com distribuição de renda. O fim do orçamento secreto é para termos dinheiro que hoje vai para a corrupção destinado ao caminho certo, que são as políticas sociais. Eu pretendo mostrar como devemos conjugar responsabilidade fiscal com metas sociais", declarou.