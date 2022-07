Geraldo Júnior oficializa candidatura como vice em chapa com Jerônimo

O MDB da Bahia realizou neste sábado, 30, no Edifício Mundo Plaza, em Salvador, a convenção partidária que oficializa a candidatura de Geraldo Júnior como vice em chapa com Jerônimo Rodrigues. A legenda sairá com 40 candidatos a deputado federal e 53 a deputado estadual.

O evento contou, dentre outras lideranças, com a participação do presidente estadual da legenda, Alex Futuca, e de Geraldo Júnior, presidente da Câmara Municipal de Salvador, do MDB da capital da Bahia e pré-candidato a vice-governador na chapa que tem como candidato a governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“O MDB é um partido que tem uma importância histórica na construção da democracia no nosso país. E também tem uma trajetória de respeito e força no nosso estado. Estamos na chapa majoritária com Jerônimo Rodrigues e vamos juntos com o PT e os partidos aliados ganhar esse pleito e eleger uma bancada forte de deputados federais e estaduais. E, a partir de 2023 vamos trabalhar, juntos, pelo desenvolvimento da Bahia”, disse Geraldo Júnior.

Candidatos a deputado federal e estadual filiados à legenda também participaram do ato. Dentre eles, Matheus de Geraldo Júnior, que concorre a uma vaga para a Assembleia Legislativa da Bahia. “Uma das nossas principais bandeiras na Assembleia será a luta por mais oportunidades para a juventude, como, por exemplo, a inserção no mercado de trabalho”, disse Matheus de Geraldo Júnior.

“Hoje é um dia muito importante para o nosso MDB, pois homologamos as candidaturas a deputado federal e estadual. E estamos caminhando rumo à vitória com Jerônimo Rodrigues, Geraldo Júnior e Otto Alencar”, disse Alex Futuca, presidente estadual da legenda.