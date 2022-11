Governo e oposição querem reeleger Adolfo presidente da Alba

O atual presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes (PSD), não deve encontrar dificuldades para continuar no cargo a partir do próximo ano, quando nova eleição define o comando da casa. Tanto a base governista quanto à oposição já declararam apoio à reeleição.

Nesta segunda-feira, 31, Adolfo Menezes recebeu oficialmente adesão do PP a sua candidatura, partido que tem a quarta maior bancada da Alba, com seis deputados. Cinco deles se reuniram com o atual presidente: Nelson Leal, Hassan de Zé Cocá, Eduardo Salles, Niltinho e Antônio Henrique.

“Ele tem feito um excelente trabalho. É um democrata, trata a todos de forma bastante igual. Foi presidente num momento difícil. Esperamos que a gente trabalhar muito para dar uma resposta rápida e eficiente que todos os baianos merecem”, disse Nelson Leal ao Portal A TARDE.

O parlamentar afirmou que não vê problema no fato de Adolfo Menezes ser apoiado pela base governista e que isso reforça o caráter plural da gestão.

“Na disputa da casa procuramos ter um nome que represente todos os partidos e que possa dar voz e vez para todos os partidos, tantos aos partidos ligados à direita quanto à esquerda. A maturidade de quando todos estão juntos demonstra que a preocupação que temos é o sucesso do legislativo”, destacou Leal.

Outros deputados de oposição também se reuniram com Menezes, ontem, para externar apoio no processo eleitoral de 2023. Participaram do encontro Tiago Correia (PSDB), Sandro Régis, Alan Sanches, Pedro Tavares e Luciano Simões, todos do partido União Brasil, dono de 10 cadeiras, a maior bancada da Assembleia Legislativa. No final de outubro, representantes do PV e do Solidariedade também oficializaram adesão ao atual presidente da Alba.

Governistas destacam capacidade de diálogo

Adolfo Menezes já foi vereador e prefeito de Campo Formoso, interior da Bahia, e vai exercer o quarto mandato como deputado estadual. O líder do governo na Alba, Rosemberg Pinto (PT), reforçou o desejo de os deputados manterem o atual presidente no cargo.

“A maioria dos deputados da base do governo, e, agora, de oposição, sinaliza Adolfo pela forma de construção de relacionamento que ele fez, pela maneira de dividir as alegrias e tristezas com os pares na casa e isso o credencia para continuar presidente da Assembleia, uma vez que é uma nova legislatura”, disse ao A TARDE.

O deputado petista ainda destacou também a capacidade de o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia estabelecer boas relações na casa e facilitar o diálogo entre os diferentes partidos.

“Que ele continue fazendo esse trabalho de agregação de diversos pares. Nós conseguimos dialogar bastante com a oposição a partir da sua intermediação, então, ele, como presidente, fez um bom meio de campo e esse é um papel de presidente da casa”, concluiu Rosemberg.