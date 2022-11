Integração de plataformas de notícias garantiu êxito do trabalho

O Grupo A TARDE, por meio de um trabalho integrado entre suas plataformas impressa, digital e radiofônica – jornal, portal/redes sociais e rádio –, consolidou, durante a cobertura eleitoral, a sua credibilidade e tradição de subsidiar a audiência com reportagens de fôlego e matérias especiais sobre temas que pautaram o debate no período. O Grupo promoveu, ainda, séries de entrevistas com os candidatos aos cargos executivos e legislativos e encomendou pesquisas próprias ao Instituto AtlasIntel, que cravou o resultado das urnas nos dois turnos do pleito.

A exitosa condução de A TARDE na cobertura das eleições 2022, considera o gestor de Marketing Eduardo Dute, reflete o comprometimento secular da empresa pela busca constante da verdade. “A comunicação precisa e bem apurada, o comprometimento de profissionais qualificados e a certeira parceria com um instituto de pesquisas inovador na tecnologia de apuração fizeram desta a mais confiável dentre as coberturas políticas do Estado. Isso reflete diretamente na audiência, que reconhece o grupo como gerador inquestionável de conteúdos de credibilidade, aumentando consideravelmente o número de leitores, ouvintes e internautas”, aponta.

Um dos protagonistas na missão de cobrir as eleições foi o Portal A TARDE, como afirma a diretora e líder de Integração de Conteúdo da plataforma, Caroline Gois. “Levamos uma cobertura completa e que contemplou a Bahia e o Brasil. Além da apuração das urnas em tempo real, entrevistas com os candidatos e mesas-redondas foram feitas para dar ainda mais robustez. Nas redes sociais, deixamos o leitor bem informado minuto a minuto, levando a notícia confiável e de credibilidade”.

“O cuidado com a informação e a entrega digital, que atende ao nosso público e lidera o mercado, foram os principais objetivos", aponta ela.

Impressos

O diretor executivo de Redação dos jornais A TARDE e Massa!, Luiz Lasserre, acredita que, "diante do cenário de intensa polarização, ânimos acirrados e fluxo intenso de informações, muitas das quais comprovadas como fake news”, a cobertura das eleições representou um grande desafio profissional. “O que nos pautou foi o compromisso de buscar estar ao lado da boa técnica jornalística, da checagem incansável dos fatos, da apuração rigorosa e utilização de todos os recursos disponíveis para trazer informação de qualidade à nossa audiência”, relata.

O trabalho jornalístico, destaca Lasserre, “envolveu união, ética, rigor técnico e entrega profissional, durante esses quase sete meses de cobertura. A recompensa é que saímos fortalecidos, tendo os melhores retornos possíveis dos leitores, o que nos dá a certeza do dever cumprido”.

A coordenadora do jornal Massa!, Kenna Martins, também avalia o trabalho de forma positiva. “Eu diria, seguramente, que essa foi uma das eleições mais satisfatórias que realizamos. Saímos vitoriosos com a consolidação da credibilidade do grupo como um todo, com as nossas pesquisas assertivas, com equipes extremamente comprometidas. Realizamos um trabalho de excelência”, diz. O jornal popular do Grupo A TARDE investiu em matérias de orientação ao eleitor, ajudando nos subsídios ao voto consciente.