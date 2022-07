Janones admite desistir de candidatura e apoiar Lula no 1º turno

Em resposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado federal André Janones (Avante), que também concorre ao Palácio do Planalto, disse sim ao convite do petista para um diálogo. Nas últimas investidas de Lula em relação a Janones, a intenção era obter o apoio do candidato do Avante ainda no primeiro turno das eleições, porque os dois têm propostas parecidas. Para isso, Janones retiraria sua candidatura à Presidência.

Questionado pelo Estadão se estava disposto a retirar a candidatura, Janones respondeu: “Sim. Senão, eu não iria conversar. Tenho total consciência do meu tamanho do ponto de vista eleitoral, que é micro: um ou dois pontos. Mas ao mesmo tempo tenho noção do simbolismo da minha candidatura nessa eleição”.

Mais cedo, Janones, em sua conta no Twitter para dizer que Lula é o único dos candidatos a presidente que o convidou para conversar publicamente. Os outros concorrentes ao Palácio do Planalto teriam cortado relações com ele.

“Bolsonaro me bloqueou, Ciro não aceitou encontrar comigo, Tebet ignorou por completo minha existência, enquanto aquele que lidera as pesquisas pediu publicamente pra conversar comigo”, tuitou o deputado federal.

Em resposta a Janones na mesma rede social, Lula respondeu: “Combinado. Política se faz com diálogo e juntando pessoas pelo bem comum. Vou te ligar”.

Ao Estadão, o parlamentar argumentou que a negociação com o PT será dura, “Mas não no sentido do toma lá, dá cá. No sentido de o ex-presidente encampar as minhas propostas. Se eu tiver que abdicar da candidatura, vou exigir muito”. Dentre as políticas que o congressista pretende ter o apoio do PT em um eventual governo é um programa federal de renda mínima.