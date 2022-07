Jerônimo alfineta Neto: ‘fez uma gestão pastel de vento em Salvador’

Em reunião com prefeitos na cidade de Capim Grosso, neste sábado, 23, o pré-candidato a governador, Jerônimo Rodrigues (PT), alfinetou seu adversário na disputa, ACM Neto (UB), que foi prefeito de Salvador entre 2013 e 2020.



“Ele fez uma gestão 'pastel de vento'. A prioridade dele sempre foi cuidar da própria imagem, e não cuidar das pessoas. Não conseguiu transformar a cidade, nem a vida das pessoas”, disse Jerônimo, na conversa com os chefes do Poder Municipal que fez parte do Programa de Governo Participativo (PGP).

Ex-secretário estadual de Educação, o petista se disse orgulhoso de receber o apoio do governador e defendeu as últimas quatro gestões do seu partido no Governo do Estado, duas delas com Jaques Wagner, entre 2007 e 2014, e duas delas com o atual chefe do Poder Executivo Estadual, Rui Costa, de 2015 até o presente momento.

“As obras, os programas e as ações que Rui e eu planejamos, em diálogo com o povo baiano, em 2014 e 2018, hoje são realidade. Fizemos o governo que mais cumpriu compromissos de campanha do Brasil”, alegou Jerônimo.

“Nós temos credibilidade porque cumprimos o que prometemos. Conquistamos a confiança dos baianos com trabalho, cuidando de gente”, continuou o pré-candidato a governador pelo PT, que além da Educação, chefiou também a pasta de Desenvolvimento Rural.

“Junto com Lula, a partir de 2023, vou fazer ainda mais que Rui. Em comum, está a nossa determinação em cuidar das pessoas que mais precisam, garantir emprego, comida na mesa e dignidade”, completou Jerônimo.