Jerônimo garante implantação de hospital regional em plenária com Rui

Em mais uma plenária territorial do Programa de Governo Participativo (PGP), desta vez em Jacobina, para a população do Piemonte da Diamantina, o pré-candidato ao Governo do Estado pelo PT, Jerônimo Rodrigues, que reuniu 16 prefeitos, firmou compromisso da construção de um hospital regional na região.

"Vamos garantir a construção de um hospital regional para que esse território possa ter serviços de alta complexidade, tratamento de câncer e ortopedia. Nós vamos, sim, colocar essa demanda no nosso Programa de Governo para garantir a construção desse hospital".

O petista também se comprometeu a implantar um novo prédio do campus da UNEB que tenha "as condições e o tamanho que o território necessita". Jerônimo ainda provocou a plenária a propor a ampliação dos cursos de graduação e especialização que são atualmente oferecidos pela Universidade Estadual da Bahia na região.

No discurso, ele voltou a falar sobre a necessidade de universalização do acesso à água para consumo e produção e sobre a ampliação dos investimentos em infraestrutura e segurança para fortalecer o turismo no Piemonte da Diamantina.

Presente no evento, o governador Rui Costa reforçou a união do time de Lula na Bahia e reafirmou sua confiança na vitória dos pré-candidatos que terão seu apoio nas eleições de outubro.

"Vamos vencer no primeiro turno as eleições deste ano", disse o atual chefe do Executivo ao lado dos pré-candidatos a vice-governador, Geraldo Júnior (MDB), e a senador, Otto Alencar (PSD).

Participaram do evento os prefeitos de jacobina, Várzea da Roça, Mairi, Saúde, Várzea do Poço, Capim Grosso, Caem, Mirangaba, Miguel Calmon, Tapiramutá, Antônio Gonçalves, Piritiba, Ibipeba, Gavião, Serrolândia e Pindobaçu. Quinze ex-prefeitos e mais de 50 lideranças políticas regionais, a exemplo de vereadores e lideranças comunitárias, compareceram ao evento, que teve a presença de 4 mil pessoas.

Suplência de Otto

No evento, foi anunciada pelo presidente estadual do PT, Éden Valadares, a definição do grupo - formado por oito partidos - da suplência do senador Otto Alencar, que busca a reeleição este ano. O ex-prefeito de Ibotirama, Terence Lessa (PT), ocupará a vaga de primeiro suplente na chapa, que também é apoiada pelo senador Jaques Wagner (PT).