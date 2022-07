"Jerônimo será o Correria Dobrada", afirma Rui Costa

Em convenção que oficializou a candidatura de Jerônimo Rodrigues ao Palácio de Ondina, neste sábado, 30, em Salvador, o governador Rui Costa (PT) afirmou que irá fornecer todos os recursos para que o colega continue o seu trabalho no Estado e, citando o seu bordão de trabalho, faça uma ‘correria’ dobrada.

"Aonde eu estiver, irei te ajudar [Jerônimo]. Vou deixar muitos projetos, muito planejamento e bastante dinheiro em caixa para você acelerar e fazer mais do que eu e ser o "Correria Dobrada", declarou.

Rui também agradeceu o apoio de prefeitos e prefeitas durante seus dois governos e prometeu ajudá-los. "Aonde eu estiver ajudarei a cada prefeito e prefeita que sempre estiveram comigo. Não esquecerei de nenhum deles, nem o nome e nem o rosto, porque gratidão para mim é tudo", sinalizou o petista.

Segundo o PT, mais de 300 prefeitos, dos 417 municípios, já declararam apoio à candidatura de Jerônimo e ao senador Otto Alencar (PSD), postulante à reeleição. A maioria deles esteve presente no ato político hoje na capital baiana.

Rui Costa afirmou ainda que essa caminhada, desde Jaques Wagner (PT), nunca representou um projeto pessoal, mas de milhões de baianos que sonhavam em ter um Estado "que olhasse para gente simples, para o povo do interior, para quem não tinha casa, não tinha água, que cuidasse de quem mais precisa".

"No Brasil, a nossa caminhada começou com aquele que o povo está com muita saudade e que vai voltar em janeiro [de 2023], Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui na Bahia começamos ela com um carioca que escolheu a Bahia para morar, criar seus filhos e ajudar esse povo, rompendo aquela estrutura patrimonialista, que pôs fim àquela turma da panelinha que virava as costas para o povo. Wagner plantou uma semente, fez o planejamento e fincou os pilares, e hoje se a Bahia é reconhecida no Brasil em todas as áreas, isso não é uma virtude minha sozinha, mas de um grupo que encontrou um jeito de governar a Bahia, de cuidar de gente. Os nossos governos transformaram a Bahia", discursou.