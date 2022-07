Jerônimo visita três municípios baianos neste fim de semana

O pré-candidato ao Palácio de Ondina pelo PT, Jerônimo Rodrigues, tem compromisso com apoiadores e lideranças políticas em três cidades baianas. O primeiro compromisso será em Feira de Santana.

No sábado, 23, o petista segue para o Vale do Jiquiriçá, na cidade Jaguaquara, com intuito de ouvir as demandas da região. Já no domingo, 24, segue para Capim Grosso, município que sediará o PGP do território da Bacia do Jacuípe.

Jerônimo Rodrigues, ao lado dos também pré-candidatos a vice-governador, Geraldo Júnior (MDB), e a senador, Otto Alencar (PSD), têm como objetivo participar de encontros com moradores e apoiadores dos 27 territórios de identidade do estado para a construção do seu Programa de Governo Participativo (PGP).