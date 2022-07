João Roma desdenha de pesquisas e aposta em auxílio para ganhar votos

O agora candidato ao governo da Bahia, João Roma (PL), falou com exclusividade ao A TARDE após a convenção que homologou seu nome e o da enfermeira Leonídia Umbelina (PMB), recém-formada em medicina. Roma falou sobre pesquisas eleitorais, alianças com outros partidos e, claro, a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

O candidato do PL revelou que deverá fechar a chapa majoritária nos próximos dias, anunciando a suplência da candidata ao Senado, Raissa Soares. Ele ainda busca aproximação com outros partidos, além do PMB. "Nos próximos dias vamos consolidar a chapa completa, ainda estou em tratativas com outros partidos, então é possível que possamos anunciar um novo partido que passe a integrar também a chapa", revelou o postulante ao Palácio de Ondina, que confirmou a presença do PROS entre seus aliados.

João Roma confirmou presença na convenção nacional do PL, que vai oficializar a candidatura do presidente Bolsonaro à reeleição e, usando a eleição de 2018 como parâmtero, demonstrou não acreditar na polarização entre Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil), expressa nas pesquisas.

"Em tratando-se de pesquisa, treino é treino, jogo é jogo. se fosse olhando pras pesquisas, Bolsonaro não seria hoje o presidente de todos os brasileiros", comparou Roma. o Candidato diz ter tido outra percepção nas viagens que realizou durante a pré-campanha e aposta na redução do estado como estratégia de desenvolvimento.

"Nossa caminhada segue um propósito de libertar a Bahia e de diminuir os impostos, tornar a Bahia mais competitiva, atrair novos investimentos para gerar oportunidade de emprego e renda para o nosso povo", defende Roma. Segundo ele, o eleitor baiano espera por uma mudança que aproxime o estado do governo federal, mesmo argumento usado pela campanha petista com relação a Lula.

"Eu tenho percebido esse desejo de mudança no coração dos baianos. Uma mudança verdadeira, não mudar um seis por meia dúzia, mas uma mudança que realmente possa colocar a Bahia de mãos dadas com o Brasil", disse o candidato, que, mais uma vez, reforçou a aposta nos benefícios sociais - como o Auxílio Brasil - turbinados por Bolsonaro em ano de eleição para angariar votos. "As pessoas estão percebendo, na ponta, quem de fato tem trabalhado para ajudar a Bahia e ajudar em especial aos baianos mais necessitados."