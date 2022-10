Leitor do Portal A TARDE acompanha a apuração dos votos em tempo real

O Portal A TARDE acompanha em tempo real a apuração dos votos para presidente e governador neste domingo de segundo turno das eleições. O leitor pode conferir os resultados parciais e final a partir das 17h.

Na home do portal, a apuração estará dividida em áreas: no topo da página, é possível conferir os percentuais de votos para presidente ao lado esquerdo e os votos para governador ao lado direito.

No canto direito da tela, também é possível selecionar outros estados para acompanhar a apuração.

Acompanhe ainda a cobertura completa das Eleições 2022 do Portal A TARDE, com notíticas, imagens e vídeos.