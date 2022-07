Lula encontra autor da PEC dos Auxílios nesta terça, diz colunista

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano, desembarca nesta terça-feira, 12, em Brasília. Uma das agendas do petista, de acordo com a coluna “Igor Gadelha” do Metrópoles, é se encontrar com o senador licenciado Carlos Fávaro (PSD-MT), autor no Senado da chamada “PEC dos Auxílios” que, entre outras coisas, complementa o Auxílio Brasil em mais R$ 200 e oferece um auxílio caminhoneiro de R$ 1 mil até dezembro de 2022.

A pauta do encontro entre Lula e o parlamentar licenciado para negociar uma aliança no Mato Grosso em apoio à eleição do deputado federal Neri Geller (PP-MT) ao Senado. Além disso, o petista se encontrará também com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Lucas Abrahão (Rede-AP), pré-candidato a deputado federal, para discutir o cenário eleitoral no Amapá.

O pré-candidato tem ainda em sua agenda na capital brasileira, na quarta, 13, um almoço com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O encontro deve acontecer na residência oficial de Pacheco.

O ex-presidente ainda pretende aproveitar a sua estadia em Brasília para se encontrar com apoiadores e integrantes do setor do comércio.