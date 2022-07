Lula reforça propostas de segurança para “furar bolha bolsonarista”

Lula deve decidir, após uma reunião marcada para o dia 27 deste mês, uma nova estratégia para se aproximar de pessoas ligadas à segurança pública. O pré-candidato à Presidência da República pelo PT deve anunciar formalmente um reforço nas propostas ao setor, entre elas a fixação de um piso nacional para os policiais civis e militares, atualização do programa que prevê compra de equipamentos, bolsa de formação a profissionais da categoria e a recriação do Ministério da Segurança Pública.



Ainda que grupos de policiais que apoiam Lula se mobilizem, o setor historicamente é mais ligado à direita. Recentemente, o petista foi criticado ao discursar que “Bolsonaro não gosta de gente, ele gosta de policial”.

No entanto, alguns setores do PT enxergam com reserva o plano de criar um piso nacional para as polícias. Um dos que questionam a estratégia é o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP), que alega que tal medida dependeria de viabilidade orçamentária e do caixa dos estados.