Márcio França desiste de concorrer ao governo no SP em favor de Haddad

Acabou a novela. Depois de muita resistência, o ex-Governador de São Paulo, Márcio França (PSB) decidiu retirar sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes. Ele vai concorrer ao Senado e, com isso, Fernando Haddad (PT) será o único candidato ao governo paulista apoiado pelo ex-presidente Lula.

A decisão de França já era aguardada mas foi amadurecida nas últimas semanas. Pesou na decisão a vantagem de Haddad nas pesquisas eleitorais. O último levantamento do instituto Datafolha, divulgado no fim de junho, mostra o petista com 28% das intenções de voto, contra 16% de França.

"Há tempos atrás eu prometi, foi muito difícil, mas eu me comprometi que quem estivesse à frente nas pesquisas poderia ser o candidato do nosso campo político. E aqui tem palavra, você sabe disso. É por isso eu decidi apoiar agora a candidatura do Fernando Haddad para governador, ele reuniu essas condições e está à frente nas pesquisas", afirma França em vídeo divulgado nesta sexta-feira, 8.



A desistência do apresentador José Luís Datena (PSC), que poderia dificultar a disputa por uma cadeira no Senado, também foi levada em consideração. O anúncio de França será oficializado ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste sábado, 9, durante ato político em Diadema, primeiro município paulista a ser governado pelo PT.