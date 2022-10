Moema comemora visita de Dilma Rousseff a Lauro de Freitas

A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, recebe a ex-presidenta Dilma Rousseff no município localizado na Região Metropolitana de Salvador, na tarde desta sexta-feira, 21. Na ocasião, Dilma recebe homenagem do Movimento de Mulheres, da Comunidade do Minha Casa, Minha Vida. Antes disso, Moema participou do programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM e comentou a presença de Dilma como um apoio a campanha de Jerônimo Rodrigues (PT) ao governo da Bahia.

"Eu diria que é político. Dilma foi duas vezes presidenta, uma mulher guerreira que enfrentou tortura, ditadura e um golpe. Ela vir aqui na Bahia a Jerônimo eu recebi como um presente. Ela vir aqui na Bahia, vai andar no metrô, que ela ajudou a tornar realidade. Tem toda uma simbologia muito grande, com ela chegando de metrô até Lauro de Freitas", disse Moema ao Isso é Bahia.

No primeiro turno, Jerônimo Rodrigues teve 49,5% dos votos válidos e ficou por pouco de s eleger novo governador da Bahia. A última pesquisa AtlasIntel/A TARDE também mostrou o petista na liderança do segundo turno. Apesar disso, Moema, que compõe a base do candidato, evitou o clima de 'já ganhou'.

"A campanha pode estar consolidade, mas a vitória só é confirmada quando se conta até o último voto. Nós temos que trabalhar sempre, sem parar, sem contar vitória antes do tempo. Alguns se aproveitam do voto útil para fazer pesquisa dizendo que já ganhou e depois vê o resultado como o que aconteceu no primeiro turno. A Dilma agrega positivamente nesse espaço que o povo tem um agradecimento a ela potencializa a campanha", afirmou a prefeita de Lauro de Freitas.

Ainda durante a entrevista, Moema Gramacho falou sobre o cenário político atual e a presença feminina na política. A entrevista completa ao Isso é Bahia desta sexta pode ser assistida abaixo.

