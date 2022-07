Moro anunciará candidatura ao Senado pelo Paraná na próxima semana

Antes colocado como presidenciável, Sérgio Moro perdeu espaço após uma sequência de problemas antes da sua filiação ao União Brasil. Agora, ele deve oficializar a sua candidatura ao Senado, pelo estado do Paraná, na próxima semana, mais precisamente na terça-feira, 12. A oficialização deve acontecer em Curitiba.

Em entrevista ao jornal Estado de S. Paulo, o ex-ministro da Justiça afirmou que irá evitar antecipar a decisão que será anunciada, mas confirmou que a disputa pela cadeira no Senado é uma possibilidade. "Será divulgado na terça. Senado é uma possibilidade", pontuou Sérgio Moro. Integrantes do União Brasil confirmaram a candidatura.

Moro tentou se eleger por São Paulo, mas teve a sua mudança de domicílio eleitoral no estado negada pela Justiça, já que ele apenas mantém um apartamento sem uso. Com isso, sobrou o Paraná, onde ele irá disputar com o seu aliado Álvaro Dias, que lidera as pesquisas (Podemos). senador, que busca reeleição, tem a seu favor 31% das intenções de voto, ante 24% do ex-magistrado.

A sua esposa, Rosângela Moro (União Brasil), sua esposa, anunciou que pretende concorrer a uma vaga de deputada federal por São Paulo. A informação foi revelada pela advogada ao jornal O Globo.

Segundo o calendário eleitoral, os partidos têm de 20 de julho a 5 de agosto para realizar as convenções que definirão o nome dos candidatos para as eleições de outubro. Oficialmente, a campanha eleitoral só terá início em 16 de agosto. As propagandas no rádio e na TV começam no dia 26 do mesmo mês.