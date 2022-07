MPF denuncia três suspeitos pelas mortes de Dom e Bruno

Três acusados pelas mortes do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, que já estão presos, foram denunciados pelo MPF (Ministério Público Federal) nesta quinta-feira, 21. O processo tramita na Subseção Judiciária Federal de Tabatinga (AM) e segue em segredo de Justiça .



Caso a denúncia seja acolhida pela Justiça, Amarildo da Costa Oliveira, o “Pelado”; Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como “Dos Dantos”; e Jefferson da Silva Lima, o “Pelado da Dinha”, podem responder por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Segundo o MPF o crime teria sido motivado pelo fato de Bruno pedir a Dom para fotografar o barco dos acusados.

Entenda o caso

Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira desapareceram no dia 5 de junho, enquanto visitavam tribos indígenas ao longo do Vale do Javari, na Amazônia.

As equipes de vigilância indígena da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) iniciaram as buscas, ampliadas por uma força-tarefa formada por homens do Exército, Marinha, Polícia Federal e Ministério Público

No dia 8 de maio, o primeiro suspeito pelo desaparecimento foi preso, Amarildo, cuja lancha apresentava vestígios de sangue. Ele confessou que ele e Jeferson perseguiram e mataram Dom e Bruno a tiros. Os criminosos, então, queimaram os corpos e afundaram o barco onde as vítimas estavam. Os restos mortais foram enterrados em um buraco. Já Oseney teve a participação comprovada por depoimentos de testemunhas.

A polícia ainda trabalha investiga se outros cinco suspeitos teriam participado da ocultação dos cadáveres.