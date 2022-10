MPT faz plantão especial para atender denúncias de assédio eleitoral

O Ministério Público do Trabalho (MPT) divulgou um esquema especial de plantão para atender de forma rápida os casos de assédio eleitoral, na Bahia, neste sábado, 29, e domingo, 30, que será o segundo turno das eleições.

As denúncias poderão ser feitas presencialmente nas unidades do MPT que ficam em Salvador, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Itabuna, Eunápolis, Vitória da Conquista, Barreiras e Juazeiro. Também será possível denunciar pelo sistema de denúncias virtual, feito por formulário disponível no site do MPT.

O MPT informo que servidores e procuradores estarão de plantão para que as denúncias sejam analisadas com rapidez e, se houver elementos, poderão ser adotadas medidas judiciais de urgência.

As denúncias pode ser identificadas ou sigilosas – quando a identidade do denunciante é protegida. Na Bahia, o MPT já registrou 31 denúncias, referentes a 25 empregadores diferentes. Em todo o país são mais de 1.700 casos, envolvendo 1.350 empregadores.