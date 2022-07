Na Marcha para Jesus, Bolsonaro diz que “o bem vencerá o mal"

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou na manhã deste sábado, 9, da Marcha para Jesus, em São Paulo, e disse que “o bem vencerá o mal”.



“Somos contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a liberação das drogas e somos defensores da família brasileira”, disse.

O presidente subiu no trio e discursou para uma plateia de maioria evangélica, lembrando que países da América do Sul elegeram governos considerados de esquerda. “Que nosso povo não experimente as dores do socialismo. Não queremos isso para o Brasil”, destacou.

Bolsonaro estava acompanhado de apoiadores, como o deputado federal Marco Feliciano (PL) e o pré-candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele aproveitou ainda para falar da situação do país.

“Problemas todos nós temos por aqui. Os materiais são passageiros, como vocês estão notando nos últimos dias. Os espirituais devemos nos preocupar sim. Só um homem ou uma mulher com liberdade pode viver em felicidade”, disse.

A Marcha para Jesus completa 30 anos e volta ao formato presencial após 2 anos de pandemia. Os manifestantes vão percorrem 3,5 km entre a estação da Luz e a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na capital paulista, e será encerrada com show de música gospel.