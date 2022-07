Número de eleitores brasileiros fora do Brasil cresce 39,21%

O número de brasileiros que vivem no exterior e estão aptos a participar das eleições do Brasil em 2022 cresceu 39,21% em comparação a 2018.

Segundo dados do Cadastro Eleitoral divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 697.078 eleitoras e eleitores poderão votar no exterior. Em relação a 2014 o aumento foi de 96,81%.

Fora do Brasil, eleitores podem votar apenas para presidente. O primeiro turno está marcado para 2 de outubro e, eventual segundo turno, será realizado no dia 30 do mesmo mês.

Neste ano, 59% do eleitorado no exterior é do sexo masculino, ao contrário da percentagem geral, que é composta na maioria por mulheres.

Em relação à faixa etária, 14,41% dos eleitores possuem entre 40 a 44 anos e 14,01% possuem 35 a 39 anos.

Do total, 691 possuem 16 anos. Em 2018, foram registrados 53 e, em 2014, 48 jovens nessa faixa etária.