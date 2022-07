Otto Filho aposta em horário eleitoral para impulsionar Jerônimo

Assim como o deputado estadual Robinson Almeida (PT), vice-líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado federal Otto Alencar Filho (PSD-BA) acredita que o candidato ao Palácio de Ondina, Jerônimo Rodrigues, deve virar o jogo com o início oficial da campanha.

Em entrevista ao Portal A TARDE neste sábado, 30, durante a convenção que oficializou Jerônimo na disputa, o parlamentar projetou um crescimento junto ao eleitorado com o início da propaganda no rádio e na televisão.

"A população baiana ainda não conhece ele. Vai passar a conhecer quando começar a eleição na televisão e no rádio. Aí, a população vai saber quem é realmente o candidato de Lula e Jerônimo vai crescer tanto nas pesquisas espontâneas quanto nas estimuladas. Ele vai vencer as eleições, até porque Lula está pontuando muito bem nas pesquisas e com fé em Deus tudo vai dar certo", disse.

Para Otto Alencar Filho, o apoio declarado de Lula irá contribuir para uma virada de chave. "Uma das coisas boas dessa eleição é o presidente [Lula] estar junto. Então ele [Jerônimo] está bem, tanto que vai disputar e com o apoio de Lula já empata tecnicamente com o candidato ACM Neto, e isso é muito bom", acrescentou.