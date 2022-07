Partidos e TSE se reúnem para formalizar manifesto pela paz

Com o intuito de fazer com que o andamento destas eleições seja tranquilo, uma reunião aconteceu no gabinete do presidente em exercício do TSE, Alexandre de Moraes, em Brasília, nesta quarta-feira, 13.



Estiveram presentes no encontro, além do próprio Moraes, a senadora e pré-candidata à Presidência da República, Simone Tebet (MDB), o senador e vice-presidente nacional do MDB, Confúcio Moura, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, e presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire.

O grupo de representantes de partidos políticos entregou a Moraes um documento chamado “Manifesto pela Paz nas Eleições”. “Do nosso lado, isso representa, na prática, que não haverá fake news, que trataremos os oponentes como adversários e não como inimigos. Estamos aqui pedindo que os demais candidatos assumam esse mesmo compromisso de não agressão”, disse Simone Tebet.