PDT da Bahia realiza convenção estadual no dia 2 de agosto

O PDT da Bahia realiza no dia 2 de agosto, às 17h, a convenção estadual para deliberar sobre a escolha dos candidatos e da coligação majoritária para as eleições, programadas para 2 de outubro. O ato, convocado pelo presidente do partido no estado, deputado federal Félix Mendonça Júnior, acontece no Real Classic Hotel, que fica localizado na Pituba, em Salvador.



Durante a convenção, o PDT vai fazer a escolha dos candidatos a cargos eletivos, definir sobre coligações e deliberar sobre assuntos relacionados ao pleito. Félix disse que a estimativa é que a legenda eleja no mínimo três deputados estaduais e três deputados federais.

“Teremos a melhor chapa para estadual e federal, onde será possível obter êxito com o menor número de votos no comparativo com as demais siglas”, disse Félix. A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT), coordenadora das eleições no partido, também estará presente.

Reivindicando sua pré-candidatura pelo partido, o filiado José Estevão disse se opor à direção estadual do PDT. "Temos divulgado nas redes sociais para que os convencionais compreendam a necessidade do partido de se projetar no cenário político local para atingir a cláusula de barreira. Para isso, é preciso que os candidatos a deputados federal e estadual tenham um palanque próprio que lhes deem visibilidade", opinou.

O PDT estadual tem há algum tempo conversas avançadas com o grupo de ACM Neto (UB) e o pré-candidato à Presidência da República pelo partido, Ciro Gomes, pode ser apoiado pelo ex-prefeito de Salvador.