PL diz ao TSE que encontro com embaixadores não teve cunho eleitoral

O encontro do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores de dezenas de países não teve nenhuma conotação eleitoral. Pelo menos é o que afirma o Partido Liberal (PL), legenda pela qual o chefe do Executivo irá concorrer à reeleição.

A agremiação respondeu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cujo presidente, Edson Fachin, fixou prazo de cinco dias para apresentação de esclarecimentos acerca da reunião, na qual Bolsonaro, se utilizando de apresentações em vídeo e replicando informações falsas e já desmentidas, levantou suspeitas sobre o sistema eleitoral brasileiro.

Realizada na última segunda-feira, 18, a reunião ocorreu no Palácio da Alvorada. Na ocasião, Bolsonaro criticou a Justiça Eleitoral e colocou em dúvida a integridade das urnas. Segundo o partido, a narrativa inicial gira em torno de supostas irregularidades protagonizadas em evento oficial do governo federal, na condição de chefe de Estado e não de pré-candidato, uma vez que não havia nenhum dirigente do PL.

Para o partido, não há nos autos qualquer alegação – tampouco evidência – de que o pronunciamento realizado pelo filiado ao segundo representado tenha de qualquer forma influído ou buscado influir na decisão do eleitorado, tampouco prejudicado candidatos opositores.

“É necessário repisar que a condição de pré-candidato à reeleição não esvazia o exercício da Presidência da República, no qual o primeiro representado permanecerá, no mínimo, até o fim de dezembro de 2022. Neste sentido, os atos que realize na condição de Chefe do Executivo encontram-se fora do escopo desta Especializada”, disse o partido, referindo-se ao TSE.

Ações foram apresentadas por PDT, Rede, PCdoB e PT. Para os partidos, as falas de Bolsonaro têm capacidade de ocasionar uma espécie de efervescência nos seus apoiadores e na população em geral, ainda mais quando o conteúdo é difundido através de redes sociais, que possuem um alto alcance entre os usuários.

O PDT pediu que a Corte Eleitoral retire do ar vídeos do Instagram e do Facebook. Já o PT pediu que Bolsonaro seja obrigado a retirar o vídeo de suas páginas de redes sociais. Já a Rede e o PCdoB pedem que o conteúdo seja retirado do Youtube. Este último se negou a fazer a exclusão por entender que não houve violação às políticas da plataforma.