Polícia Federal classifica segurança de Lula como 'nível de risco'

Agentes da Polícia Federal irão montar um esquema de proteção para garantir a integridade do ex-presidente Lula, no período da campanha eleitoral. A decisão se deu um dia após a definição da homologação do petista como candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT), na última sexta-feira, 22.

A equipe será coordenada pelo delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, e, contará com Rivaldo Venâncio, chefe operacional e Alexsander Castro Oliveira, operacional substituto, além de integrantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), como ex-presidente, Lula tem direito à proteção do órgão.

O esquema de segurança e os nomes dos agentes destinados para a missão vinha sendo discutido desde junho com o PT. Os policiais, no entanto, só poderiam entrar em ação depois da homologação da candidatura.

A PF assinou um protocolo com a campanha de Lula, representada pelo advogado Cristiano Zanin Martins, na própria sexta-feira, 22, e, explicou, na ocasião, que a situação do ex-presidente foi classificada no nível de risco máximo, sendo necessário um acompanhamento diário, e uma segurança reforçada em todos os eventos a que comparecer, até mesmo em atividades rotineiras.

Alguns pontos foram levados em consideração, como por exemplo, o quanto o candidato é conhecido pela população, e se já sofreu ou não ameaças. Lula tem sido alvo constante de ataques.

Na semana passada, um homem chegou a ser preso por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) depois de divulgar um vídeo em que afirmava que iria "caçar" Lula, integrantes da esquerda e membros do STF.

Em junho, um outro bolsonarista invadiu o hotel em que Lula e o candidato a vice, Geraldo Alckmin, lançavam as diretrizes que servirão de base para seu programa de governo.

A coordenação da campanha de Lula festejou a entrada da PF, já que até agora, além do GSI, seguranças particulares estavam acompanhando os petistas nos eventos.