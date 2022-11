Portal e redes sociais de a tarde ampliam audiência nas eleições

Cerca de 20 profissionais se revezaram na cobertura jornalística do portal (atarde. com.br) e das redes sociais do Grupo A TARDE, durante as eleições 2022. Nos dias de votação, o trabalho da equipe teve início com a abertura dos portões das escolas cedidas ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e prosseguiu até o pronunciamento dos candidatos eleitos, após o resultado das urnas. Um crescimento significativo do número de leitores e seguidores foi computado pelas plataformas digitais, durante o período eleitoral.

“Nossos repórteres estiveram nas ruas acompanhando a chegada dos eleitores e as dificuldades enfrentadas por eles; as novidades desta eleição, como a proibição do uso do celular no momento do voto; o entorno dos locais de votação; os flagrantes de boca de urna e tudo o mais que envolve a movimentação eleitoral”, enumera a coordenadora do Portal A TARDE, Thaís Seixas.

Além disso, destaca a jornalista, os repórteres acompanharam o voto dos candidatos e das principais autoridades do Estado, em uma produção multimídia que envolveu texto, fotos e vídeos, veiculados no Portal A TARDE e nas redes sociais do grupo. Os eleitores dos 417 municípios baianos puderam acompanhar a apuração em tempo real, com informações do percentual de votos totais, válidos, brancos, nulos e abstenções, através de plataforma específica para esse fim, conectada diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A cobertura contou, também, com a contribuição dos internautas, que podiam enviar material por meio do WhatsApp. O material que chegava das ruas e por meio das redes sociais era compilado e checado pelos repórteres e editores de plantão na Redação.

Crescimento

A atuação do núcleo de estratégia digital na cobertura das eleições 2022 contribuiu para o crescimento em quantitativo de compartilhamentos e menções nas redes sociais de A TARDE, que se deu a partir da credibilidade gerada por todas as ações do grupo, incluindo as pesquisas e seus resultados assertivos, de acordo com o líder de estratégia da Agência Ruptus Digital, João Carlos Torres. A resposta do público, avalia, foi um sucesso acima do previsto.

“Constatamos maior engajamento e participação, além de uma excelente audiência em nossas lives e transmissões. Nossa equipe acompanhou repórteres nas coberturas dos principais eventos, visitas dos candidatos e movimentação nos comitês e nos dias de votação, além da repercussão das pesquisas, culminando com a cobertura da comemoração da vitória dos candidatos eleitos e declarações dos derrotados”, relata João Carlos.

A parceria entre o Grupo A TARDE, a Agência Ruptus Digital e a gestora de mídia Karoline Barbosa permitiu a formatação de uma equipe com diversas especialidades, atuando em conjunto e trazendo mais velocidade e qualidade aos conteúdos. “Atuamos em diversas redes na busca constante em atingir todo o nosso público e alcançar novos seguidores e leitores do Instagram, Facebook, YouTube e Twitter, sempre com ações visando apontar o leitor para o portal”. O portal serviu de fonte permanente de informações. “As notícias eram analisadas e as de maior relevância e engajamento, priorizadas. Com isso, otimizamos a distribuição dos conteúdos e informações”, relata João Carlos.

A cobertura se estendeu aos dias posteriores ao de votação, com matérias e postagens de análise dos resultados e realização de uma mesa-redonda, com transmissão via Youtube, O debate teve a participação do presidente da ABI, Ernesto Marques, e do cientista político Cláudio André, sendo mediado pela jornalista Laís Rocha e com participação dos repórteres de política Dante Nascimento, João Guerra, Eduardo Tito e Lucas Franco.