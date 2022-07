Presidente do PT Bahia exalta Geraldo Junior, Otto e correligionários

O presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Éden Valadares, disse na plenária do Programa de Governo Participativo (PGP) realizada em Jacobina, neste domingo, 10, que confia na vitória dos pré-candidatos do seu partido e dos partidos aliados da base de Rui Costa nestas eleições, como o MDB de Geraldo Júnior, pré-candidato a vice governador, e o PSD de Otto Alencar, pré-candidato a senador.



“Nós temos muito orgulho desse camarada, presidente da Câmara Municipal de Salvador que trouxe muita energia e é o próximo vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior. E temos muito orgulho da postura, da honradez, da palavra firme, da sua luta em defesa dos trabalhadores, em defesa da vida e contra esse governo [federal] desumano que está aí, que é o nosso próximo senador e hoje já é o melhor senador do Brasil, Otto Alencar”, disse Éden Valadares.

Éden reivindicou o legado do PT Bahia como representante do projeto político de Lula no estado e elogiou seus correligionários de gestões passadas e da atual gestão estadual. “Nós temos muito trabalho, muito serviço prestado e muito orgulho da nossa caminhada aqui, primeiro com o senador Jaques Wagner e agora com esse que é, sem dúvida, o melhor governador do Brasil, Rui Costa”, disse o dirigente petista, ao defender que o grupo também tem a melhor chapa para vencer as eleições deste ano.

“Nós temos muito orgulho da figura humana, da competência, da capacidade técnica e política desse aqui que é o homem de confiança de Rui Costa e o candidato de Lula na Bahia, Jerônimo [Rodrigues]”, completou.